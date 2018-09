Die in der Studie der Deutschen Bischofskonferenz genannte Zahl von Missbrauchsopfern ist nach Einschätzung des Trierer Bischofs Ackermann nur die Spitze des Eisbergs.

So bitter das sei, es gebe immer noch ein großes Dunkelfeld, sagte er im Deutschlandfunk. Aufklärung und Aufarbeitung müssten noch aktiver betrieben werden. Er betonte, die in Fulda vorgestellte Studie sollte Strukturen und systemische Faktoren analysieren. Es sei nicht darum gegangen, eine gesamtdeutsche Aufarbeitung zu leisten. Das müsse regional erfolgen. Jemand, der sich an Kindern oder Jugendlichen vergangen habe, könne nicht mehr in der normalen Pastoral eingesetzt werden. Gesetzlich sei vieles aber bereits verjährt. Ackermann ist der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz.



Der Studie zufolge wurden von 1946 bis 2014 in Deutschland 3.677 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch. Beschuldigt werden 1.670 Geistliche. Die katholischen Bischöfe setzen heute ihre Beratungen bei der Vollversammlung in Fulda fort.