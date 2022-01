Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing (picture alliance/ EPA Pool/ Sascha Steinbach)

Er sei sehr froh darüber, sagte der Limburger Bischof im ARD-Fernsehen. Die Katholische Kirche habe Menschen zutiefst verletzt und mache das bis heute. Bätzing verwies darauf, dass eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts in Arbeit sei. Darin sollten persönliche Lebensentscheidungen keine Rolle mehr spielen. 125 Mitarbeiter der katholischen Kirche in Deutschland hatten sich kürzlich in einer gemeinsamen Initiative als queer geoutet.

Der Begriff "queer" bezeichnet sexuelle oder geschlechtliche Identitäten, die von der heterosexuellen Mehrheit abweichen. Darunter fallen etwa homo-, trans- oder intersexuelle Menschen.

