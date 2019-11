Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Montag fordern Bischöfe, Hilfsorganisationen und Politiker mehr Engagement zur Beseitigung von Missständen.

Auch die Kirche sei davon betroffen, sagte der Vorsitzende der Unterkommission Frauen in Kirche und Gesellschaft der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bode. "Es ist richtig, wenn wir über sexuellen Missbrauch an minderjährigen Schutzbefohlenen sprechen. Aber wir spüren auch, wie wichtig es ist, die weltweite und auch in unserem Land zu findende Gewalt gegen Frauen zu thematisieren", erklärte Bode.



Die katholischen Bischöfe wollen das Thema verstärkt behandeln. So werde ein Forschungsprojekt zur Gewalt an erwachsenen Frauen in kirchlichen Kontexten an der Universität Regensburg im nächsten Jahr die fehlenden wissenschaftlichen Untersuchungen in dem Bereich angehen. Außerdem sollen im Herbst 2020 Kriterien vorgelegt werden, wie auch erwachsene Frauen sowie Männer in der Seelsorge geschützt werden können.



Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) bietet Gottesdienstvorschläge unter der Überschrift "Nein zu Gewalt gegen Frauen" an. Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) ruft zur Beteiligung an einem Buchprojekt auf, in dem von Gewalt betroffene Frauen zu Wort kommen.

UNO: Frauen besonders gefährdet

Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstrich zum Welttag, wie katastrophal die Situation für Frauen auf der Flucht sei. In Zeiten von Krieg und Verfolgung, in denen sich soziale und gesellschaftliche Gefüge auflösten, seien Frauen besonders gefährdet, teilte die deutsche Sektion des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Viele Mädchen und Frauen auf der Flucht würden entführt und seien Willkür schutzlos ausgeliefert. Der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Ruhenstroth-Bauer, betonte mit Blick auf steigende Flüchtlingszahlen, dass die internationale Gemeinschaft dringend handeln müsse.

Parteien verlangen mehr Einsatz

Auch Parteien des Bundestages forderten mehr Einsatz gegen Gewalt an Frauen. Die SPD sprach von einer "Null-Toleranz-Politik". Die CDU/CSU-Fraktion machte darauf aufmerksam, dass weltweit täglich 137 Frauen von ihren Ehemännern, Lebensgefährten oder Ex-Partnern umgebracht würden. Auch in Deutschland sei die Situation erschreckend. Die Linkspartei forderte von der Regierung, Studien zum gesamten Ausmaß von Gewalt an Frauen zu erheben. Es reiche nicht, die polizeibekannten Zahlen zu häuslicher Gewalt zu präsentieren.



Familienministerin Giffey (SPD) stellt am Montag die aktuelle Statistik vor und startet die Kampagne "Stärker als Gewalt".