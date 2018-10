Der Eichstätter Bischof Hanke hat die jahrhunderlange sogenannte Hexenverfolgung verurteilt.

Was da geschehen sei, sei weder mit Vernunft noch mit dem Evangelium vereinbar. Die Christen müssten sich dem damals begangenen Unrecht stellen, meinte Hanke bei einem Symposium in Eichstätt. Schätzungen zufolge wurden vom ausgehenden Mittelalter bis in die frühe Neuzeit etwa 60.000 Menschen als Hexen oder Zauberer hingerichtet, überwiegend Frauen. Die Zahl der Prozesse war um ein vielfaches höher.