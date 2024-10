Das sogenannte Reformationsfenster in der Marktkirche von Hannover (Archivbild). (Moritz Frankenberg/dpa)

Inzwischen würden Stellungnahmen zu ethischen Fragen miteinander abgestimmt, sagte Meister bei einer Predigt in der Marktkirche Hannover. Zudem planten beide Kirchen in Niedersachsen einen gemeinsamen Religionsunterricht. Der katholische Ökumene-Bischof Feige rief in Hamburg zu einer stärkeren Zusammenarbeit auf. Es sei unbestreitbar, dass die Kirchen in der Gesellschaft besser wahrgenommen würden, wenn sie mit einer Stimme sprächen, sagte Feige.

Der rheinische Präses Latzel verwies auf sexualisierte Gewalt, die es nachweislich auch in der evangelischen Kirche gebe. Der protestantischen Plusterigkeit sei längst die Luft rausgelassen, betonte Latzel bei einem Gottesdienst in Düsseldorf.

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Er ist in den östlichen Bundesländern - außer Berlin - sowie seit 2018 in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gesetzlicher Feiertag.

