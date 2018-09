Der Vatikan hat nach eigenen Angaben den jahrzehntelangen Streit mit China über die Ernennung katholischer Bischöfe beigelegt.

Wie das päpstliche Presseamt mitteilte, unterzeichneten Vertreter beider Seiten in Peking ein entsprechendes Dokument. Einzelheiten der Vereinbarungen wurden nicht bekanntgegeben. - China und der Vatikan unterhalten seit 1951 keine diplomatischen Beziehungen mehr. Als entscheidendes Hindernis für die Wiederannäherung galt die Frage, wer in der Volksrepublik katholische Bischöfe ernennen darf, Peking oder der Heilige Stuhl in Rom.