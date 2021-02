Vor der morgen beginnenden Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz hat sich die Kritik am Kölner Kardinal Woelki noch einmal verstärkt.

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, sprach von einer schweren Belastung insbesondere für die Betroffenen. Woelki habe bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen zunächst sehr, sehr hohe Erwartungen geweckt und diese dann mehrfach enttäuscht, sagte Rörig dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Im Moment fehle es an dem, was für die Aufarbeitung am wichtigsten sei: Transparenz und Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht. Der Präsident des Zentralkommitees der deutschen Katholiken, Sternberg, erklärte, die Gläubigen im Erzbistum Köln seien in einer Weise verärgert, wie er es noch nie erlebt habe.



Bei ihrem Online-Frühjahrstreffen wollen die 68 Mitglieder der Bischofskonferenz bis Donnerstag unter anderem über Kirchenaustritte, sexualisierte Gewalt und den Reformprozess Synodaler Weg beraten.

