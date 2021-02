Die katholische Deutsche Bischofskonferenz beendet heute ihre dreitägige Frühjahrsvollversammlung.

Während der Online-Konferenz berieten die 68 Mitglieder unter anderem über die hohe Zahl der Kirchenaustritte, den Reformprozess "Synodaler Weg" und die Annäherung an die evangelische Kirche. In der Öffentlichkeit wurden diese Themen von der Kritik am Kölner Kardinal Woelki überlagert. Dieser hält ein Gutachten über sexualisierte Gewalt in der Diözese zurück, weil es angeblich methodische Mängel aufweist. Ihm selbst wird zudem Vertuschung in einem Missbrauchsfall vorgeworfen.



Der Leadership-Experte Benedikt Jürgens hält die Krise der katholischen Kirche auch für eine Führungskrise. Die Bischöfe würden nicht darauf vorbereitet, Verantwortung zu übernehmen, sagte er im Deutschlandfunk. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, zeige in der Causa Woelki Führungsschwäche.

