Einen Tag vor Beginn des Frühjahrstreffens der Deutschen Bischofskonferenz drängen die Laienverbände auf strukturelle Reformen in der Kirche.

Die Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, Heil, sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Machtstrukturen müssten auf den Prüfstand. Die Kirche müsse endlich geschlechtergerecht werden. Zudem solle die Bischofskonferenz einen konkreten Handlungsplan zur Aufarbeitung des Missbrauchs-Skandals vorlegen.



Der Sprecher der kritischen Laienbewegung "Wir sind Kirche", Weisner, meinte, der Reformstau sei unendlich groß. Die Geduld der Gläubigen sei längst am Ende.



Die Bischöfe der 27 deutschen katholischen Bistümer beraten von morgen an bis Donnerstag im niedersächsischen Lingen an der Ems.