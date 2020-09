In Fulda beginnt am Vormittag die Herbstversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.

Drei Tage lang beraten die Kirchenvertreter über teils strittige Themen. Unter anderem geht es um einen Sachstandsbericht bei der Entschädigung von Missbrauchsopfern. Eine abschließende Bewertung wird allerdings nicht erwartet.

Ein weiteres Thema ist der sogenannte Synodale Weg, mit dem die katholische Kirche Vertrauen zurückgewinnen will. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, befürwortete im Vorfeld der Versammlung, dass sich der Synodale Weg auch für die Weihe von Frauen zu Diakoninnen einsetzt.



Der Mit-Initiatorin der katholischen Frauen-Reformbewegung Maria 2.0, Kötter, geht Bätzings Vorstoß nicht weit genug. Die Kirche brauche eine Revolution, sagte Kötter im Deutschlandfunk. Der Ausschluss von Frauen aus der katholischen Kirche sei eine Tatsache, und da helfe die Aussicht auf Kirchenämter für Frauen in 50 oder 100 Jahren nicht weiter. Dies sei der jüngeren Generation kaum noch zu vermitteln, so Kötter.



Die Vollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda findet unter strikten Corona-Auflagen statt. Bei ihrem Treffen wollen die 69 Bischöfe und Kardinäle auch über die Folgen der Coronakrise für Gesellschaft und Kirche beraten.

