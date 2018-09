Die katholischen deutschen Bischöfe haben ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Missbrauch beschlossen.

Zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda wurde eine Erklärung veröffentlicht, wonach zusätzliche externe und unabhängige Anlaufstellen zu Fragen sexuellen Missbrauchs eingerichtet werden sollen. Außerden sollen Standardverfahren zur Führung von Personalakten von Geistlichen entwickelt werden. Darüberhinaus heißt es, man wolle neu über die Zahlung von Anerkennungsleistungen an die Opfer nachdenken. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, erklärte, es werde eine breite Diskussion auch über den Zölibat und die kirchliche Sexualmoral geben.



Am Dienstag hatten Wissenschaftler eine Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche vorgestellt. Danach gab es zwischen 1946 und 2014 mindestens 3.677 Fälle von sexuellem Missbrauch, rund 1.670 Priester, Diakone und Ordensleute werden in diesem Zusammenhang beschuldigt. Experten gehen von weiteren Fällen aus, die noch nicht in den Akten erfasst sind.