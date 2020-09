Die katholischen deutschen Bischöfe haben sich auf ein einheitliches Verfahren zur Anerkennung des Leides von Missbrauchsopfern in der Kirche verständigt.

Es soll am 1. Januar 2021 starten, wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda mitteilte. Die Leistungshöhe soll sich künftig an Urteilen staatlicher Gerichte zu Schmerzensgeldern orientieren. Daraus ergibt sich laut Bätzing ein Leistungsrahmen von bis zu 50.000 Euro. Zusätzlich können Betroffene, wie auch jetzt schon, Kosten für Therapie- oder Paarberatung erstattet bekommen.



Bätzing betonte, ein unabhängiges Entscheidungsgremium werde die Höhe der Zahlung individuell festlegen. Ihm sollen sieben Frauen und Männer aus den Bereichen Medizin, Recht, Psychologie und Pädagogik angehören. Die Mitglieder dürfen in keinem Anstellungsverhältnis zu einer kirchlichen Einrichtung stehen. Der Sprecher der Opfer-Initiative "Eckiger Tisch", Katsch, hatte bereits im Vorfeld die Anwendung der zivilrechtlichen Schmerzengeldtabelle als nicht angemessen krtitisiert.

