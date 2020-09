Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat Kritik an dem von der Bischofskonferenz beschlossenem Verfahren zu den Zahlungen an Missbrauchsopfer geübt.

Die Deckelung auf bis zu 50.000 Euro sei zu kurz gegriffen, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. In Fällen schweren sexuellen Missbrauchs werde das nicht ausreichen. Er hoffe, das bei der Höhe der Zahlungen noch nicht das letzte Wort gesprochen sei.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hatte zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda mitgeteilt, dass man sich auf ein einheitliches Verfahren zur Anerkennung des Leids von Missbrauchsopfern verständigt habe. Die Leistungshöhe werde sich an Urteilen staatlicher Gerichte zu Schmerzengeldern orientieren. Daraus ergibt sich ein Leistungsrahmen von bis zu 50.000 Euro. Über die Höhe der Zahlungen soll ein unabhängiges Gremium entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.