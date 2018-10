Papst Franziskus hat die Katholiken aufgefordert, stärker auf Jugendliche zuzugehen.

In einer Messe im Petersdom sagte er an junge Menschen gerichtet: "Verzeiht uns, wenn wir euch oft kein Gehör geschenkt haben." Christen sollten nicht Lehrer oder Experten für das Heilige sein, sondern Zeugen einer rettenden Liebe, fügte Franziskus hinzu. An dem Gottesdienst zum Abschluss der Bischofssynode über Kirche und Jugend nahmen Tausende vor allem junge Gläubige teil.



Im Abschlussdokument der Synode bekennen sich die rund 270 teilnehmenden Bischöfe zu einer stärkeren Öffnung der Kirche für Laien. Zudem heißt es, Frauen müsse mehr Verantwortung übertragen werden.