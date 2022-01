An den Corona-Testregeln für die Spiele in Peking gibt es Kritik . Umstritten ist unter anderem, ab wann ein Teilnehmer als positiv gilt. Vor der Anreise müssen die Beteiligten zwei negative PCR-Tests nachweisen. Nur mit Impfnachweis kann eine dreiwöchige Quarantäne bei der Einreise in Peking vermieden werden. Die Organisatoren wollen mit einer sogenannten geschlossenen Blase und täglichen Tests die Verbreitung von Infektionen vermeiden und Kontakte zur chinesischen Bevölkerung verhindern. Die Regierung Chinas verfolgt in der Pandemie eine Null-Covid-Politik.