Niederlande

Per Chat brachte der mutmaßliche Täter die Mädchen dazu, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. (Soumil Kumar / pexels.com)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um den bisher größten Fall von Online-Missbrauch in dem Land. Dem mutmaßlichen Täter wird vorgeworfen, Mädchen per Internet-Chat dazu gebracht zu haben, Nacktfotos von sich zu schicken. Dann habe er weitere Aufnahmen verlangt und damit gedroht, die Bilder sonst zu veröffentlichen. Die Ermittler fanden auf dem Computer des Verdächtigen Tausende Aufnahmen. Das jüngste Opfer soll 13 Jahre alt sein. Eines der Mädchen zeigte den Mann schließlich an.

