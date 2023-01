Verteidigungsministerin Lambrecht besucht Marder-Kompanie. (Robert Michael/dpa)

Bei einem Truppenbesuch im sächsischen Marienberg bekräftigte Verteidigungsministerin Lambrecht zudem die bisherige Linie der Regierung, selbst keine Kampfpanzer zu liefern. Zugleich betonte sie, Deutschland sei immer bereit, sich auf veränderte Situationen einzustellen. Dies dürfe aber nur abgestimmt mit internationalen Partnern erfolgen.

Polen hatte gestern die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine aus eigenen Beständen in Aussicht gestellt. Ein Regierungssprecher begründete dies heute damit, dass Polen andere Länder zum Handeln zwingen wolle. Deutschland spielt in der Diskussion eine Schlüsselrolle, weil die Panzer in Deutschland hergestellt wurden. Laut den politischen Grundsätzen der Bundesregierung muss die Weitergabe dieser Rüstungsgüter genehmigt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.