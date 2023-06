Brand in Thüringer Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Apolda in Thüringen ist ein Kind ums Leben gekommen. (Johannes Krey / dpa)

Ein Polizeisprecher sagte, ein technischer Defekt scheine am wahrscheinlichsten. Die Branduntersuchungen wurden gestern Abend abgeschlossen. Das abschließende Gutachten des Landeskriminalamts steht aber noch aus. Bei dem Feuer war ein Kind aus der Ukraine ums Leben gekommen.

Unterdessen gibt es rund 30 Jahre nach dem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis eine weitere Festnahme. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, steht ein Deutscher in dringendem Verdacht der Beihilfe zum Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord. Er soll den rechtsextremistischen Hauptbeschuldigten in seinem Vorhaben bestärkt haben. Bei dem Anschlag im September 1991 war ein Asylbewerber aus Ghana ums Leben gekommen.

