Außenministerin Baerbock

Annalena Baerbock (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Das sei eines der Hauptthemen bei ihrem Besuch in Israel sowie in Ägypten gewesen, sagte Baerbock im ARD-Fernsehen. Sie habe sich auch an den Emir von Katar gewandt, weil das Land ebenso wie die Türkei über Kanäle zur Hamas-Führung verfüge.

Israel beziffert die Zahl der Geiseln auf insgesamt 155. Unter ihnen wird auch eine einstellige Zahl von Deutschen vermutet. Sie waren bei den Terrorüberfällen der islamistischen Hamas am vergangenen Wochenende verschleppt worden.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.