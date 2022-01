Soldaten auf den Straßen der Stadt Almaty gehen gegen Demonstrierende vor. (picture alliance/dpa/TASS/Valery Sharifulin)

Bislang war von rund 40 Todesopfern die Rede gewesen. Allein 103 Tote gab es bei Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitkräften in der Wirtschaftsmetropole Almaty. Mehr als 2.200 Menschen wurden verletzt, wie die Regierung in der Hauptstadt Nur-Sultan weiter mitteilte. Die Zahl der Festgenommenen wird mit rund 6.000 angegeben. Sie werden unter anderem beschuldigt, an der Verwüstung von Einkaufszentren und Bankgebäuden beteiligt gewesen zu sein.

Kasachstans Präsident Tokajew hatte am Freitag Polizei und Armee angewiesen, ohne Vorwarnung auf Demonstranten zu schießen, die er als Terroristen und Banditen bezeichnete. Er hatte zudem Einheiten einer Militärkoalition aus früheren Sowjetstaaten unter der Führung Russlands ins Land geholt. Inzwischen ist die Lage laut der Regierung unter Kontrolle. Auslöser der Ausschreitungen in mehreren Städten war unter anderem Wut über gestiegene Treibstoffpreise.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.