Viele Menschen unterstützen: In Polen werden die Geflüchteten aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen. (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Das teilte der stellvertretende polnische Innenminister Szefernaker im Radiosender "Zet" mit. Am Berliner Hauptbahnhof trafen gestern Abend rund 1.300 Geflüchtete aus der Ukraine ein. Helfer versorgten die Menschen mit Essen und Trinken. Schon tagsüber waren ukrainische Geflüchtete mit regulären Zügen in der Hauptstadt angekommen. Die Deutsche Bahn ermöglicht Menschen mit ukrainischem Pass oder Personalausweis seit Sonntag, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland zu nutzen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.