Griechenland

Überschwemmungen in Volos (picture alliance / ANE / Eurokinissi / Sevina Dariotou / Eurokinissi)

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sind insbesondere die Dörfer um Larisa, Karditsa und Palamas in der Region Thessalien betroffen. In der Hafenstadt Volos warnte das Gesundheitsministerium wegen Schäden an Pumpstationen vor Trinkwasserverschmutzungen. Die Hauptverkehrsstraße zwischen Thessaloniki und der Hauptstadt Athen ist unterbrochen. - Die Zahl der Todesopfer in den überfluteten Gebieten war nach Angaben der Behörden zuletzt auf elf gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.