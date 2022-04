Stichwahl in Frankreich

Bislang geringe Wahlbeteiligung - Vorteil für Le Pen?

In Frankreich rückt die Entscheidung über die künftige Präsidentschaft näher. Für kurz nach 20 Uhr werden erste Hochrechnungen erwartet. Bereits zum zweiten Mal stehen sich der derzeitige Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtpopulistische Kandidatin Marine Le Pen in einer Stichwahl um das Amt gegenüber. In letzten Umfragen lag Macron vor seiner Herausforderin. Doch die bislang geringe Wahlbeteiligung könnte ein Vorteil für Le Pen sein.

24.04.2022