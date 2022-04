Stichwahl in Frankreich

Frankreichs Präsident Macron gab am Nachmittag seine Stimme im nordfranzösischen Le Touquet-Paris-Plage ab. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Seit 8 Uhr können die etwa 48,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Am Nachmittag um 17 Uhr hatten rund 63 Prozent aller Stimmberechtigten ihre Wahl getroffen, etwas weniger als vor fünf Jahren. 2017, als Macron und Le Pen schon einmal in einer Stichwahl um die Präsidentschaft gegeneinander antraten, waren es etwa 65 Prozent. Analysten gehen davon aus, dass eine geringe Wahlbeteiligung den Abstand zwischen Macron und Le Pen verringern könnte. Auch Macron und seine Verbündeten wiesen immer wieder darauf hin. In der ersten Runde vor zwei Wochen lag Macron bei etwas über 27 Prozent und Le Pen etwas über 23 Prozent.

Der Wahlausgang ist auch für Europa und Deutschland von erheblicher Bedeutung. Macron will die europäische Zusammenarbeit stärken. Le Pen dagegen will die EU grundlegend verändern und etwa nationalem Recht Vorrang vor EU-Recht geben.

Mehrere große französische Zeitungen hatten dazu aufgerufen, Macron zu wählen. Die als linksliberal geltende "Le Monde" und das konservative Blatt "Le Figaro" schrieben, nur so lasse sich verhindern, dass mit Le Pen die Kandidatin einer rechtsextremen Partei an die Macht komme. Auch die linke Tageszeitung "Libération" rief zur Stimmabgabe für Macron auf und riet davon ab, der Wahl fernzubleiben oder ungültig zu wählen.

"Entscheidung zwischen Pest und Cholera"

Die Politologin Ulrike Guérot sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), für viele Französinnen und Franzosen sei es eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Viele wollten Macron nicht wählen, weil er zu liberal sei, aber Le Pen sei für sie auch nicht wählbar. Guérot betonte, dadurch hätten die Menschen wie schon vor fünf Jahren das Gefühl, eigentlich keine Wahl zu haben. Macron vertrete nach Auffassung vieler die Reichen, egal ob links oder rechts. Die Spaltung im Land sei sehr sichtbar. Sie machte auch das Mehrheitswahlrecht in Frankreich für die Lage verantwortlich. Dies müsse ebenso wie das gesamte Parteiensystem geändert werden.

Es gebe inzwischen ein kolossales Misstrauen in staatliche Institutionen. Aus Sicht der Politologin braucht es fundamentale Reformen in Frankreich und auch in der Europäischen Union. Guérot betonte, eine Wiederwahl Macrons sei im besten Falle ein Zeitgewinn.

Europa dürfe nicht mehr nur als neoliberaler Binnenmarkt verstanden werden. Sie nahm auch Deutschland in die Kritik. Die Idee, dass Macron das Land über Europa dynamisiere, sei nach der vergangenen Wahl an Deutschland gescheitert. Wenn er wiedergewählt werde, hätte Deutschland die Chance, diesen Fehler zu korrigieren.

