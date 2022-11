Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. (AFP / AHMAD GHARABLI)

Dabei zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Sie lag laut dem zentralen Wahlkomitee am späteren Nachmittag bei 47,5 Prozent. Das ist den Angaben zufolge der höchste Wert seit 1999. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr unserer Zeit.

Laut Umfragen könnte es im Parlament wieder eine Pattsituation geben - zwischen dem Lager des ehemaligen Premierministers Netanjahu und seinen Gegnern unter Führung des liberalen derzeitigen Regierungschefs Lapid.

Die Angst vor Itamar Ben-Gwir - Zögling von Meir Kahane

Königsmacher einer konservativen Koalition könnte der Rechtsextremist Itamar Ben-Gwir werden. Seine "Jüdische Macht" wurde zuletzt als drittstärkste Partei mit bis zu 13 Sitzen gesehen. Viele Israelis haben vor Ben-Gwir gewarnt. Er gilt im Land als einer der derzeit extremsten Politiker. Dennoch ist er sehr populär und stark in den Medien des Landes vertreten.

Ben-Gwir ist bekannt für antiarabische Reden und Hetze. Politischer Ziehvater Ben-Gwirs war der radikale Rabbiner Meir Kahane, ein Gegner jeglicher Verhandlungen mit den Palästinensern und Befürworter von deren Massenvertreibungen. Er galt als so extremistisch, dass seine Partei aus der Knesset ausgeschlossen und in den USA als terroristische Vereinigung geführt wurde. Kahane fiel 1990 in New York einem Attentat zum Opfer. Ben-Gwir bezeichnet ihn noch heute als "rechtschaffen und heilig". Allerdings stimme er nicht mehr mit allen Ansichten seines früheren Mentors überein, betont er.

Große Erfolge unter den Ultraorthodoxen

Vor allem bei jüngeren ultraorthodoxen Juden punktet er. Lange Zeit gaben Charedim-Wähler ihre Stimme vor allem der Schas-Partei oder dem Vereinigten Torah-Judentum. Die beiden Parteien traten für die Interessen der Ultraorthodoxen ein und unterstützten dafür Regierungskoalitionen unterschiedlicher Ausprägung. Bevorzugt wurden Mitte-rechts-Tendenzen mit kulturell konservativerer Prägung. Mit dem Tod mehrerer prominenter Rabbiner verloren die beiden Parteien zuletzt jedoch wichtige spirituelle Anführer.

In Israel gelten rund 1,3 Millionen Bürger als ultraorthodox. Sie machen rund 13 Prozent der Bevölkerung des Landes aus.

Ausführlichere Informationen zur Wahl in Israel von deutschlandfunk.de können Sie hier nachlesen. Auf 3sat können Sie einen aktuellen TV-Beitrag zu Ben-Gwir sehen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.