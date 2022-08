Nach deutsch-polnischem Krisentreffen

Im polnischen Widuchowa beteiligen sich Helfer an einer Aktion zur Reinigung der Oder von toten Fischen mit Hilfe eines flexiblen Damms. (Marcin Bielecki/PAP/dpa)

Gleichwohl schließen beide Politikerinnen eine Verunreinigung des Flusses durch toxische Stoffe nicht aus. Laut Bundesumweltministerin Lemke soll nun eine länderübergreifende Expertengruppe die Ursache des Fischsterbens ermitteln. Auch sollen die Informationsketten verbessert werden. Hier habe es Versäumnisse gegeben, erklärte Lemke. Derweil kündigte Polen Kontrollen der Betriebe entlang der Oder an.

Polen: Anstieg des Wasserspiegels auf Regenfälle zurückzuführen

Polens Wasserbehörde bezeichnete Berichte als falsch, wonach Anfang August Wasser aus polnischen Staubecken in den Fluss eingeleitet worden sein soll. Der kurzzeitige Anstieg des Wasserspiegels sei vielmehr auf die heftigen Regenfälle in Tschechien zurückzuführen gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Am Donnerstag hatte das brandenburgische Landesumweltministerium gemeldet , dass eine starke Welle organischer Substanzen durch die Oder bei Frankfurt gegangen sei. In Medien wurde daraufhin spekuliert, ob auf polnischer Seite Staustufen geöffnet worden seien, um mögliche Verunreinigungen schneller in Richtung Ostsee zu spülen.

Polen: Schwermetalle nicht Ursache

Nach Angaben der polnischen Regierung ist das Fischsterben nicht auf Schwermetalle zurückzuführen. Das hätten weitere Analysen toter Fische durch das staatliche Veterinärinstitut ergeben. Zuvor hatte die Regierung in Warschau bereits erhöhte Quecksilberwerte als Ursache ausgeschlossen. Die Analysen wiesen aber auf erhöhte Salzwerte im Wasser hin.

Polizei, Feuerwehr und Soldaten helfen bei Bergung toter Fische

Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau sind derzeit 2.000 Polizisten, mehr als 300 Feuerwehrleute sowie 200 Soldaten an den Ufern der Oder im Einsatz. Sie helfen bei der Bergung verendeter Fische und rufen Bürgerinnen und Bürger auf, den Kontakt mit dem Wasser zu meiden.

In Brandenburg werden am Montag erste Analyse-Ergebnisse aus Deutschland zu möglichen Ursachen des Fischsterbens erwartet. Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Vogel weist die Oder "sehr stark erhöhte Salzfrachten" auf. Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze. Ministerpräsident Woidtke kritisierte, dass es so lange gedauert habe, bis Informationen aus Polen vorgelegen hätten.

"Nie dagewesenes Ausmaß"

Die Bürgermeisterin von Schwedt, Hoppe, bezeichnete das Fischsterben in der Oder als Umweltkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes. Der Nationalpark Unteres Odertal in Brandenburg habe große Befürchtungen, dass die Auswirkungen noch über Jahre zu spüren sein werden, sagte Hoppe dem rbb-Inforadio. Auch der Tourismus sowie die Weide- und Fischwirtschaft seien stark beeinträchtigt. Der Nationalpark Unteres Odertal in der Uckermark gilt als Deutschlands einziger Flussauen-Nationalpark. Wasservögel und andere Zugvögel nutzen das Areal als Rastgebiet.

