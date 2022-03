Menschen, die aus Mariupol evakuiert wurden, treffen in einem Hilfszentrum in der Region Donezk ein. (IMAGO/SNA)

Heute ist es nach ukrainischen Angaben keinem einzigen Zivilisten gelungen, die Stadt zu verlassen. Sie stehe unter Dauerbeschuss durch russische Truppen, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk. Seit Beginn des Krieges seien alleine dort 1.300 Menschen getötet worden. In der Stadt fehle es an Strom, Nahrungsmitteln und Wasser.

Das russische Verteidigungsministerium kündigt unterdessen an, die Armee werde von nun an jeden Tag am Morgen Fluchtkorridore öffnen. Die ukrainische Regierung lehnt bislang Fluchtwege, die nach Russland oder Belarus führen, ab.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.