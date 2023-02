Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg posieren für ein Foto, während sie an den Feierlichkeiten zum 105-jährigen Bestehen der Republik Estland teilnehmen. (AP / Pavel Golovkin)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn, China habe bereits Partei ergriffen, indem es Russland kurz vor Kriegsbeginn seine grenzenlose Freundschaft zugesichert habe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg stellte Chinas Glaubwürdigkeit infrage. Peking sei bisher nicht in der Lage gewesen, die russische Invasion in die Ukraine zu verurteilen, sagte Stoltenberg. Anlass des Besuchs ist Estlands Jubiläumsfeier zu 105 Jahren Unabhängigkeit von Russland.

Die Bundesregierung begrüßte den chinesischen Plan zum Ukraine-Krieg im Grundsatz. Allerdings fehlten wichtige Elemente wie etwa ein Rückzug russischer Truppen, sagte ein Sprecher in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.