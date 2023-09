Nach Missbrauchsvorwürfen

Die Statue von Kardinals Franz Hengsbach (1910-1991) vor der Münsterkirche in Essen (Archivbild von 2021). (imago images / Michael Kneffel )

Diese Entscheidung trafen die Domkapitulare einvernehmlich bei einer Sondersitzung in Essen. Entsprechende Forderungen waren laut geworden, nachdem das Bistum in dieser Woche über Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründerbischof des Ruhrbistums informiert hatte. Hengsbach werden sexuelle Übergriffe in den 1950er und 60er Jahren angelastet. Er soll unter anderem zusammen mit seinem Bruder einer Minderjährigen sexuelle Gewalt angetan haben.

Dompropst Zander kündigte zudem an, dass sich das Domkapitel dafür ausgesprochen hat, anstelle der Skulptur einen Gedächtnisort für die Opfer sexuellen Missbrauchs zu schaffen. Man wolle dazu zeitnah das Gespräch mit dem Betroffenenbeirat suchen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.