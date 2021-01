In Köln treten derzeit außergewöhnlich viele Menschen aus der Kirche aus.

Wie ein Sprecher des Amtsgerichts mitteilte, wurde aufgrund der hohen Nachfrage die Anzahl der Online-Termine für Kirchenaustritte von rund 650 auf etwa 1000 pro Monat erhöht. Die Termine für Februar und März seien dennoch bereits ausgebucht. Möglicherweise steht dies in Zusammenhang mit dem umstrittenen Vorgehen des Kölner Kardinals Woelki, der seit Monaten ein Gutachten zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in seinem Erzbistum wegen rechtlicher Bedenken zurückhält. In einem Missbrauchsfall aus den 1970er Jahren wird dem Erzbischof zudem Vertuschung vorgeworfen.



34 Kölner Pfarrer kritisierten Woelki in einem Brief. Sie drückten darin Unverständnis über die Kommunikation des Erzbistums aus und beklagten einen Vertrauensverlust. Scharfe Kritik an Woelki äußerten auch andere katholische Bischöfe.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.