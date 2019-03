Das Bistum Passau hat einen Verhaltenskodex für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter erlassen, um weitere Missbrauchsfälle zu verhindern.

Demnach ist es ihnen künftig unter anderem untersagt, sich mit einzelnen Minderjährigen allein in Schlaf- oder Sanitärräumen aufzuhalten. Übernachtungen von Kindern in den Privatwohnungen von Seelsorgern oder Mitarbeitern sind prinzipiell ebenfalls verboten; in Ausnahmen müssen mindestens zwei Erwachsene präsent sein und die Erziehungsberechtigten zugstimmt haben.



Der Verhaltenskodex wurde auf Anweisung von Bischof Oster von der Stabsstelle Prävention verfasst. Die Vorschriften gelten für rund 10.000 Beschäftigte in Einrichtungen von Kirche und Caritas sowie für mindestens noch einmal so viele Ehrenamtliche. Ähnliche Verhaltensregeln gibt es auch in anderen Bistümern.