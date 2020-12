Der Speyerer Bischof Wiesemann geht davon aus, dass sich der frühere Generalvikar und Offizial Rudolf Motzenbäcker der sexuellen Misshandlung schuldig gemacht hat.

Im einem Interview seiner Kirchenzeitung "Pilger" sagte Wiesemann, dass drei Betroffene unabhängig voneinander Vorwürfe erhoben hätten, weil sie zwischen 1963 und 1975 von Motzenbäcker über längere Zeit missbraucht worden seien. Der 1998 verstorbene Priester war von 1959 bis 1968 Generalvikar und von 1969 bis 1995 Offizial, also oberster Jurist im Bistum.



Wiesemann hält die Vorwürfe für glaubwürdig. Ein Betroffener habe mit Erfolg vor dem Darmstädter Sozialgericht in diesem Jahr eine Opferentschädigung erstritten.



Laut dem Urteil sagte der Mann aus, dass auch Sexpartys und Gruppenvergewaltigungen stattgefunden hätten. Der Betroffene lebte von 1963 bis 1972 in einem von den Niederbronner Schwestern betreuten Kinderheim. Vor Gericht gab er an, Ordensfrauen hätten Insassen des Heims Missbrauchstätern gegen Geld zugeführt. Die Kammer hält seine Aussagen insgesamt für glaubwürdig.

Niederbronner Schwestern wollen aufklären

Die Niederbronner Schwestern bekräftigten ihren Willen zur Aufklärung. Wie die Katholische Nachrichtenagentur berichtet, kündigte Provinzoberin Geißinger die Einrichtung einer unabhängigen Aufarbeitungskommission an. Einige der während des Verfahrens vorgetragenen Details seien jedoch mangels vorliegender Indizien nicht nachvollziehbar. In Gesprächen mit einer noch lebenden Zeitzeugin hätten sie nicht bestätigt werden können. Dazu zählten zum Beispiel die vermeintlichen Sexparties, Gruppenvergewaltigungen und die behauptete Prostitution der Kinder durch Schwestern.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.