Die Cyberdevise lag zeitweise unter 18.000 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit 18 Monaten. Im November war ein Bitcoin noch rund 68.000 Dollar wert.

Digitalwährungen sind in der Regel starken Schwankungen ausgesetzt. Für den aktuellen Abwärtstrend beim Bitcoin machen Experten Inflationssorgen und steigende Zinsen verantwortlich. Zudem gerieten zwei bekannte Krypto-Projekte in Schieflage, was zu einem Vertrauensverlust führte. Das Digitalwährungsprojekt Terra-Luna brach zusammen und Celsius - eine Art Bank für Geschäfte mit Kryptowährungen - stoppte Abhebungen.

