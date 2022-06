Im Darknet wird mit Bitcoin gezahlt, Münzen von der elektronischen Währung gibt es aber nicht. (picture alliance/Daniel Kalker)

Vor gut einer Woche mussten für eine Einheit der Kryptowährung noch 30.000 Dollar bezahlt werden. Im vergangenen November erreichte der Bitcoin die Rekordmarke von 69.000 Dollar. Digitalwährungen sind in der Regel starken Schwankungen ausgesetzt. Für den aktuellen Abwärtstrend beim Bitcoin machen Experten Inflationssorgen und steigende Zinsen verantwortlich. Zudem gerieten zwei bekannte Krypto-Projekte in Schieflage, was das Vertrauen in den Markt schmälerte. Erst brach das Digitalwährungsprojekt Terra-Luna zusammen, dann stoppe Celsius - eine Art Bank für Geschäfte mit Kryptowährungen - Abhebungen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.