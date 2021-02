Der Bitcoin hat ein neues Allzeithoch verzeichnet.

Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung zwischenzeitilich um 15 Prozent auf knapp 44.900 Dollar. Zuvor war bekannt geworden, dass der Elektroauto-Hersteller Tesla rund 1,5 Milliarden Dollar in Cyber-Devise investiert hat. Wie ebenfalls aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging, will Tesla will in naher Zukunft Zahlungen seiner Kunden beim Kauf von Autos und anderen Produkten in Bitcoin akzeptieren.



Eine Anlage in die Kryptowährung gilt als risikoreich. Während der ersten Corona-Welle etwa war der Kurs auf unter 4.000 Dollar gesunken. Befürworter sehen in der Kryptowährung langfristig eine Art Wertspeicher und Schutz gegen Inflation. Kritiker wenden ein, der Bitcoin besitze keinen inneren Wert und könne im schlechtesten Fall auf auf Null sinken.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.