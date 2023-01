Cyberkriminalität

Bitkom: Drei Viertel der Internetnutzer 2022 betroffen

Drei Viertel der Internetnutzer in Deutschland waren im vergangenen Jahr von Cyberkriminalität betroffen. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Nur 22 Prozent gaben an, keine Erfahrungen etwa mit Schadsoftware, Betrug beim Onlineeinkauf oder Beleidigungen in sozialen Netzen gemacht zu haben, teilte Bitkom mit.

02.01.2023