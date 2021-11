In Wiesbaden findet eine zweitägige Herbsttagung des BKA statt. (dpa/ Boris Roessler)

Auf der digitalen Veranstaltung geht es unter anderem um kriminelle Clans, grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität sowie die Rolle der Polizei in einer polarisierten Gesellschaft. Außerdem wollen die Experten darüber beraten, wie sich die Hasskriminalität im Internet eindämmen lässt. BKA-Präsident Münch kündigte an, vom nächsten Jahr an schärfer strafrechtlich dagegen vorzugehen. Gerade in Bezug auf Corona-Impfungen würden insbesondere über das Netz, aber auch in der realen Welt Beleidigungen ausgesprochen, sagte er im RBB-Radio.

