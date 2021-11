Holger Münch, BKA-Präsident (Wolfgang Kumm/dpa)

BKA-Präsident Münch sagte im RBB-Hörfunk, das liege daran, dass sich Täterinnen und Täter in ihren Internet-Blasen treffen und austauschen würden. Er sprach von einer brisanten Mischung. Gerade in Bezug auf Corona-Impfungen würden insbesondere über das Netz, aber auch in der realen Welt Beleidigungen ausgesprochen. Gegen Hasskriminalität werde ab nächstes Jahr strafrechtlich schärfer vorgegangen, führte Münch aus.

Das Bundeskriminalamt kommt heute zu seiner Herbsttagung in Wiesbaden zusammen. Neben der Frage des Eintreten gegen Hasskommentaren ohne Einschränkung der Meinungsfreiheit soll es um die Rolle der Polizei in einer stark polarisierten Gesellschaft gehen. Auf der zweitägigen Konferenz wollen Experten darüber diskutieren, wie sich solche Spaltungstendenzen auf die innere Sicherheit auswirken. Weitere Themen sind kriminelle Clans und grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität und Fragen.

