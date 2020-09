Die Fälle von Cyberkriminalität haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.

Die Polizei registrierte 2019 rund 100.500 Taten - rund 15 Prozent mehr als 2018. Damit sei ein neuer Höchststand erreicht worden, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden bei der Vorstellung des "Bundeslagebildes Cybercrime" mit. Die Täter hätten es insbesondere auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen abgesehen. Zur Cyberkriminalität zählen unter anderem Computerbetrug, Hacker-Attacken auf Datennetze oder Datendiebstahl.



Die Kriminellen machten sich in den vergangenen Monaten auch die Coronavirus-Pandemie zunutze, hieß es: Täter hätten beispielsweise in angeblichen Mails von staatlichen Stellen mit Informationen zu Corona Schadsoftware versteckt. Die Entwicklungen zeigten, wie wichtig der Schutz der eigenen Daten und Computer sei, betonte das BKA.

