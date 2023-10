Nahost-Krieg

Pro-palästinensische Demo in Berlin. (Paul Zinken/dpa)

Auch vor US-Einrichtungen und Militärstütztpunkten seien Demonstrationen zu erwarten, insbesondere in Berlin. Das BKA geht den Angaben zufolge zudem davon aus, dass Rüstungskonzerne in den Fokus geraten könnten, da Israel die Bundesregierung um Munitionslieferungen gebeten hat. Demnach rechnen die Staatsschützer auch mit antisemitischen Aktionen aus der linksextremen Szene.

Für heute hat die Hamas über einen Telegram-Kanal weltweit zu Protestmärschen mobilisiert. BKA-Chef Münch erklärte, man habe den Schutz jüdischer Einrichtungen hierzulande noch einmal erhöht.

Zentral der Juden beklagt Antisemitismus an Schulen

Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt unterdessen eine neue Qualität des Antisemitismus an Schulen. Die aktuelle Unterstützung des Terrors der Hamas in Israel zeige eine neue Dimension des Judenhasses an deutschen Schulen auf, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei ein Schock für den Zentralrat. Die Anti-Diskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ataman, forderte Bund und Länder zum Handeln auf. Antisemitisches Mobbing und Diskriminierung sei in deutschen Klassenzimmern nicht verboten, sagte Ataman dem "Tagesspiegel". Die Rechtslage müsse verbessert werden

Auch der deutsche Lehrerverband beobachtet eine Zunahme von offen geäußertem Antisemitismus an Schulen. Die Lage werde regional immer angespannter, sagte der Vorsitzende Düll der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Das gelte besonders für Schulen, an denen viele Schüler mit Wurzeln im arabischen Raum unterrichtet würden. Häufig herrsche dort ein gefestigtes antisemitisches Weltbild, das die Kinder und Jugendlichen bereits zu Hause oder in den Schulen ihrer Heimatländer vermittelt bekommen hätten. So würden Israel und jüdische Menschen allgemein konsequent als Feind und Bedrohung dargestellt, erklärte der Lehrerverbands-Vorsitzende weiter. Daran glaubten die Heranwachsenden dann und brächten dieses Weltbild auch mit in die Schulen.

Düll warnte in diesem Zusammenhang vor zu hohen Erwartungen an Lehrkräfte. Nicht alle gesellschaftlichen Probleme könnten im Unterricht gelöst werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.