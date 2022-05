Das BKA soll helfen, Kriegsverbrechen in der Ukraine aufzuklären. (dpa)

Erste Materialien und Geräte seien in das Land geschickt worden, teilte das Innenministerium in Berlin mit. Forensiker des BKA sollen bei der Untersuchung von Leichen helfen und Schulungen für Tatortarbeiten anbieten. Diese würden aus Sicherheitsgründen zunächst in Deutschland oder einem Nachbarland der Ukraine erfolgen,hieß es.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.