Sicherheit

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden (dpa/picture alliance/Arne Dedert)

Das Blatt beruft sich auf ein Schreiben der Behörde an Vertreter der deutschen Wirtschaft. Hintergrund ist demnach die offensichtlich mutwillige Beschädigung der Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. In dem Schreiben des BKA heißt es laut dem Bericht, dass es zu weiteren Sabotageaktionen kommen könnte, etwa gegen Gas- und Stromleitungen sowie Internetkabel in der Tiefsee.

Im Fall von Nord Stream 1 und 2 gehe das BKA von Sabotage aus, ohne einen Urheber zu nennen. Die Vorbereitungen und die Tat selbst seien hochkomplex ausgeführt worden, so dass ein Agieren staatlicher Akteure wahrscheinlich sei.

