Seit ein paar Jahren hat sich der in den USA erfundene Rabattaktionstag Black Friday auch hierzulande etabliert. Nichtregierungsorganisationen kritisieren ihn als Schnäppchenjagd auf Kosten Dritter. Der Ökonom und Philosoph Christoph Lütge hält die Aktion dagegen für "ethisch wertvoll".

Lütge sagte im Deutschlandfunk, für ihn gehe es am Black Friday darum, dass sich auch mal Leute etwas leisten könnten, die weniger Geld hätten. Der Tag biete die Möglichkeit, teure Produkte zu niedrigeren Preisen zu kaufen, und das finde er "absolut ethisch wertvoll", sagte Lütge, der an der Technischen Universität München lehrt.



Das sehen Organisationen wie Transfair (Fairtrade Deutschland) völlig anders. Der Vorstandsvorsitzende Overath rief bereits Anfang dieser Woche dazu auf, den Black Friday zu boykottieren und stattdessen einen "Kauf-Nix-Tag" einzulegen. Denn den Preis des Billigkonsums in Deutschland zahlten andere - zum Beispiel Näherinnen in ausländischen Textilfabriken oder Baumwollbauern, die oft nicht einmal genug verdienten, um ihre Familien gut zu versorgen.



Dieses Argument wies der Ökonom Lütge im Dlf als "kompletten Unsinn" zurück. Bezogen auf die Löhne in Asien profitierten die Unternehmen normalerweise von riesigen Gewinnmargen. Wenn sie nun an einem Black Friday die Preise senkten, sei das ihr eigenes Risiko - und nicht das irgendwelcher Arbeiter in Asien oder anderen Regionen der Welt. Wörtlich fügte Lütge hinzu: "Diese Vorstellung von manchen Leuten hier in Deutschland, wir beuten hier irgendwelche Leute in Asien aus, das ist einfach kompletter Humbug."



In jedem Fall dürfte der Black Friday allerdings zu mehr Verpackungsmüll führen. Zwar beteiligt sich auch der Einzelhandel an den Rabattaktionen. Aber vieles dürfte online bestellt und in Paketen geliefert werden - möglicherweise allerdings mit Verspätung. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bei Amazon zu Streiks aufgerufen. Sie dauern bis zum kommenden Montag, dem "Cyber Monday", der mit weiteren Rabattaktionen einhergeht.



Mit der Frage, ob weniger Konsum dem Klima helfen könnte, hat sich die Sendung Hintergrund befasst.