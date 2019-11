Beim Online-Händler Amazon gibt es erneut einen mehrtägigen Streik.

Damit will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im jahrelangen Kampf für einen Tarifvertrag Druck ausüben. Während der umsatzstarken Einkaufstage "Black Friday" und "Cyber Monday" würden die Beschäftigten an allen Standorten heute, morgen und am Montag die Arbeit niederlegen, teilte Verdi mit.



Bei Amazon wird seit Mai 2013 in Deutschland immer wieder gestreikt. Verdi verlangt die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Amazon lehnt das ab.