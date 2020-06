In vielen Ländern haben an diesem Wochenende wieder Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

Unter anderem in den USA, Australien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland beteiligten sich jeweils zehntausende Kundgebungsteilnehmer an Demonstrationen. In Washington überstieg die Zahl der Menschen die aller Protestmärsche der vergangenen zwölf Tage in der US-Hauptstadt. Der Bürgermeister von New York hob eine seit Montag geltende nächtliche Ausgangssperre angesichts des friedlichen Veranstaltungsverlaufs auf. In London versammelten sich Demonstranten vor dem Parlament und der US-Botschaft. Auf dem Berliner Alexanderplatz nahmen der Polizei zufolge rund 15.000 Menschen an einer Kundgebung teil, in anderen Berichten ist von doppelt so vielen Teilnehmern die Rede.



Die meisten Veranstaltungen blieben weitgehend friedlich. In einigen Städten - unter anderem in Berlin - kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, weil Corona-Regeln missachtet wurden. Mehrere Kundgebungen überstiegen die erlaubte Teilnehmerzahl und mussten wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Virus aufgelöst werden.