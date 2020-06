Das Europaparlament hat seine Unterstützung für die "Black Lives Matter"-Bewegung ausgedrückt.

Die Abgeordneten positionierten sich in einer Resolution gegen Rassismus und Polizeigewalt. Darin heißt es, das Europäische Parlament unterstütze die massiven friedlichen Proteste nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA. Die EU-Kommission müsse strukturellen Rassismus stärker bekämpfen. Die Abgeordneten forderten außerdem ein Ende des sogenannten racial profiling, bei dem Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale ohne konkreten Anlass kontrolliert werden. Kritiker verwiesen darauf, dass ethnische Minderheiten auch in den EU-Institutionen immer noch unterrepräsentiert seien.



In den USA erinnerten viele Menschen an das Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren. Demonstrationen anlässlich des "Juneteenth"-Gedenkens gab es unter anderem in Chicago und Washington. Auch hier war der Tod Floyds ein Thema.