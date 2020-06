In Paris und in anderen Städten Frankreichs haben zehntausende Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert.

Vor einem Pariser Gerichtsgebäude demonstrierten nach Angaben der Polizei etwa 20.000 Personen. Ausgelöst wurden die Proteste durch neue medizinische Befunde eines jungen Schwarzen, der 2016 in Polizeigewahrsam starb. Bei den Protesten jetzt kam es zu Gewaltausbrüchen zwischen der Polizei und Demonstranten. Einsatzwagen wurden mit Steinen und Flaschen beworfen, Barrikaden, Mülleimer und Fahrräder angezündet. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen Demonstranten ein. Die Pariser Präfektur hatte die Proteste verboten - aus Sorge vor Ausschreitungen, aber auch wegen der Coronapandemie.



Viele Demonstranten zogen Vergleiche zu den derzeitigen Protesten in den USA nach dem Tod des Schwarzen George Floyd durch einen Polizeieinsatz. Protestteilnehmer trugen Schilder mit englischsprachigen Slogans wie "Black Lives Matter" - "Das Leben von Schwarzen zählt" - und "I can´t breathe" - "Ich kann nicht atmen". Das hatte Floyd mehrfach gesagt, während ein Polizist ihm minutenlang das Knie in den Nacken drückte.