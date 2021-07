Die US-Schauspielerin Scarlett Johansson geht offenbar juristisch gegen den Filmkonzern Disney vor.

Medienberichten zufolge reichte sie in Los Angeles eine Klage ein. Dabei geht es um die Veröffentlichung des Marvel-Films "Black Widow", in dem sie die Hauptrolle spielt. Johansson wirft Disney Vertragsbruch vor, weil der Konzern den Film gleichzeitig im Kino und auf der eigenen Streamingplattform Disney+ veröffentlicht hatte. Ihr sei aber eine exklusive Veröffentlichung im Kino zugesagt worden, da ihr Verdienst auf den Kinoeinnahmen basiere, hieß es.



Der Disney-Konzern wies die Vorwürfe zurück. Die Klage sei unbegründet und zudem "ausgesprochen traurig und bedauerlich". Sie lasse die weltweiten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie "herzlos" außer Acht. In der Mitteilung führte Disney weiter aus, man habe den Vertrag eingehalten. Durch die Streaming-Veröffentlichung hätten sich Johanssons Einkommensmöglichkeiten noch verbessert - zusätzlich zu den 20 Millionen Dollar, die sie bereits erhalten habe.

