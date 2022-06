FIFA und UEFA

Joseph Blatter und Michel Platini beim 65. FIFA-Kongress in Zürich. Heute beginnt der Prozess gegen Beide wegen Betrugs. (picture-alliance / dpa / Walter Bieri)

Den beiden ehemaligen Fußball-Spitzenfunktionären wird unter anderem Betrug vorgeworfen. Es geht um eine angeblich unrechtmäßige Zahlung der FIFA in Höhe von umgerechnet 1,9 Millionen Euro plus Sozialversicherungsbeiträge an Platini. Blatter soll die Zahlung bestätigt haben.

Sowohl Blatter als auch Platini haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Insgesamt sind vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona elf Verhandlungstage bis zum 22. Juni angesetzt. Ein Urteil soll am 8. Juli verkündet werden.

