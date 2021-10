Die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel hat den Deutschen Buchpreis 2021 erhalten.

Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main bekanntgab, wird ihr Buch "Blaue Frau" als bester deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet. Er schildert, wie eine junge Frau ihre Erinnerungen an eine Vergewaltigung bewältigt. Nach Angaben der Jury behandelt die Autorin das Thema mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision.



Der Preis wurde am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Er ist mit 25.000 Euro dotiert.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.